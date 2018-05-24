Ростовская область потеряла позиции в социально-экономическом рейтинге РФ

По итогам 2016 года субъект находился на 18 месте из 83 возможных. Российские регионы были оценены по нескольким критериям — масштабам и эффективности экономики, бюджетной и социальной сферы. Интегральный рейтинг региона был рассчитан исходя из среднего геометрического рейтинговых баллов всех показателей.