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Ростовская область потеряла позиции в социально-экономическом рейтинге РФ

24 мая 2018, 17:02
Ростовская область по итогам 2017 года заняла 20 место в рейтинге социально-экономического развития регионов РФ, подготовленном агентством РИА «Рейтинг» к проведению Петербургского международного экономического форума.

По итогам 2016 года субъект находился на 18 месте из 83 возможных. Российские регионы были оценены по нескольким критериям — масштабам и эффективности экономики, бюджетной и социальной сферы. Интегральный рейтинг региона был рассчитан исходя из среднего геометрического рейтинговых баллов всех показателей.

Итоговый показатель Ростовской области составил 52,55 балла. В тройку российских лидеров, ожидаемо, вошли Москва (78,49 балла), Санкт-Петербург(71,19) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (67,6), ав аутсайдерах оказались Ингушетия (15,5 балла), Тыва (14,6) и Еврейская автономная область (13,7).

В рамках исследования аналитиками был оценен объем производства товаров и услуг Ростовской области, он превысил 1,59 триллиона рублей, объём доходов консолидированного бюджета составил 192,2 миллиарда рублей. При этом в экономике было занято свыше 2 миллионов человек.

Для сравнения,в Краснодарском крае, который занял 10 место в рейтинге, объём производства достиг 2,12 триллиона рублей, число занятых в экономике 2,61 миллиона человек, а в бюджет направлено 296,8 миллиарда рублей.

У Ставропольского края, расположившегося на 41 строчке, объём производства достиг 757 миллиардов рублей, в экономике занято 1,28 миллиона человек, а доходы бюджета - 113,89 миллиарда рублей, что на 40% ниже, чем в донском регионе

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