Сохранением родных языков не занимаются культурные организации - Крганов

Он добавил, что был проведен анализ заявок на президентские гранты, оказалось, что нет заявок от национальных организаций по развитию и сохранению национальных языков. На вопрос о том, как скажется на ситуации закон о самостоятельном выборе родителей изучения языков, собеседник рассказал, что в небольших населенных пунктах все выберут родной язык. Вопросы могут возникнуть в больших городах.