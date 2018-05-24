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Сохранением родных языков не занимаются культурные организации - Крганов

24 мая 2018, 16:41
Председатель Духовного собрания мусульман России Альбир хазрат Крганов в интервью заявил, что многие национально-культурные организации не проводят работу для сохранения родных языков, сообщает Regnum.

"Чтобы сохранить основы языковой культуры нужно в первую очередь иметь желание. Это невозможно реализовать искусственно, нельзя заставлять людей. Множество профильных организации не ведут работу в этом направлении", - уточнил собеседник.

Он добавил, что был проведен анализ заявок на президентские гранты, оказалось, что нет заявок от национальных организаций по развитию и сохранению национальных языков. На вопрос о том, как скажется на ситуации закон о самостоятельном выборе родителей изучения языков, собеседник рассказал, что в небольших населенных пунктах все выберут родной язык. Вопросы могут возникнуть в больших городах.

Согласно законодательства, религиозные организации имеют право обучать детей только после согласия родителей. Есть этнические мусульмане, которым не интересна тема религии, поэтому они не посвящают в нее своих детей. По мнению Крганова, такие обстоятельства являются нормальными, так как это личный выбор. Нельзя насильно заставлять людей приходить в мечети.

Мужчина отметил, что вопрос о национальных языках не стоит политизировать, будут полезны методы убеждения. Крганов рассказал, что по национальности он является татарином и обучался в сельской школе, где у них были уроки по изучению национального языка.

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