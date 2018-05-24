Застройщик ЖК «Европейский» в Ростове приговорен к семи годам

Posted 24 мая 2018, 13:40
Published 24 мая 2018, 13:40
Modified 1 октября, 15:24
Updated 1 октября, 15:24
ООО «Донской Альянс», руководителем которого являлся Исраелян, возводило ЖК «Европейский». Стройка должна была завершиться в 2016 году, однако денежными средствами тысяч дольщиков застройщик воспользовался по своему усмотрению. Сумма ущерба достигает трех миллиардов рублей, всего из 18 многоквартирных домов сдано лишь шесть шестиэтажных одноподъездных дома.
«Приговором суда Исраелян проведет в колонии общего режима семь лет, он признан виновным по двум статьям: «Мошенничество в особо крупном размере» и «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»», - отметил сотрудник суда.
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