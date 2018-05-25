Размытый штормом пляж восстановят в Сочи

"После завершения работ, намеченного на середину июля, пляж увеличится до 20-25 метров", - сказано в сообщении.
В настоящее время на место работ свозят речную гальку из русла Кепши и других водоемов, всего собираются завезти около 40 тысяч кубометров материала.
В течение двух недель завершат работы по отсыпке и приступят к оборудованию аэрария и спасательной вышки.
Отмечается, что некоторая задержка начала работ случилась из-за необходимости получения одобрения Росприроднадзора.
Всего на восстановительные мероприятия на пляже в Лоо потратят 10 миллионов рублей, средства поступили из городской казны.
р3