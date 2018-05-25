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Размытый штормом пляж восстановят в Сочи

25 мая 2018, 14:51
Размытый в 2017 году штормом пляж в поселке Лоо Краснодарского края восстановят и расширят, проинформировала администрация города-курорта Сочи.

"После завершения работ, намеченного на середину июля, пляж увеличится до 20-25 метров", - сказано в сообщении.

В настоящее время на место работ свозят речную гальку из русла Кепши и других водоемов, всего собираются завезти около 40 тысяч кубометров материала.

В течение двух недель завершат работы по отсыпке и приступят к оборудованию аэрария и спасательной вышки.

Отмечается, что некоторая задержка начала работ случилась из-за необходимости получения одобрения Росприроднадзора.

Всего на восстановительные мероприятия на пляже в Лоо потратят 10 миллионов рублей, средства поступили из городской казны.

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