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Posted 27 мая 2018, 17:49

Published 27 мая 2018, 17:49

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Новый игрок появился в ФК «Ростов»

27 мая 2018, 17:49
Игрок молодежной сборной России Александр Зуев подписал контракт с футбольным клубом «Ростов», сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе команды.

"Полузащитник молодежной сборной Зуев подписал договор с клубом. Срок соглашения составляет четыре года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас Зуеву 21 год. В 2017 году он перешел в "Ростов" на правах аренды. Первый гол за клуб он забил 30 июля в матче против "Амкара", что принесло победу ростовчанам.

Ранее Зуев также играл за "Крылья Советов". "Ростов" не очень хорошо выступал в текущем чемпионате России и на данный момент он находится на 11 позиции в турнирной таблице.

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