Матчи сборной РФ по футболу против Турции и Австрии покажут "Одноклассники

Posted 28 мая 2018, 11:08
Published 28 мая 2018, 11:08
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
"Трансляции пройдут 30 мая и 5 июня группе телеканала "Сила"", - сказано в сообщении.
Эфиры будут доступны во всех версиях сайта, а также в приложении "ОК Видео" на SmartTV и AndroidTV.
Трансляция встречи с Австралией, запланированной на арене "Тиволи Штадион Тироль" в Инсбруке, начнется в 21.45 мск 30 мая. 5 июня болельщики увидят эфир игры с Турцией, которая начнется на на "ВЭБ Арене" в 19.00 мск.
Отмечается, что эфир встреч российской команды со сборными Бразилии и Франции, прошедшие в марте, пользователи соцсети посмотрели свыше 10 миллионов раз. Общее число зрителей обоих матчей достигло 7 миллионов человек.
Напомним, ранее соцсеть запустила акцию в поддержку сборной РФ, в которой активно участвуют как обычные граждане, так и звезды.
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