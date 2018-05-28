Матчи сборной РФ по футболу против Турции и Австрии покажут "Одноклассники

Трансляция встречи с Австралией, запланированной на арене "Тиволи Штадион Тироль" в Инсбруке, начнется в 21.45 мск 30 мая. 5 июня болельщики увидят эфир игры с Турцией, которая начнется на на "ВЭБ Арене" в 19.00 мск.