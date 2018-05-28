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Совместные учения авиации и флота пройдут на Юге РФ

28 мая 2018, 15:40
Совместные тактические учения флота и 4-й армии ВВС и ПВО пройдут в Южном военном округе, сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Кроме Ростовской области в занятиях примут участие подразделения Ставрополья, Кубани и Крыма", - сказано в публикации.

Соединения Черноморского флота будут изображать противника, а части ВВС И ПВО отразят нападения. Отмечается, что многие элементы летчикам предстоит выполнять впервые, в частности, выпуск ракет класса "воздух-воздух" на полигоне Опук в Крыму.

Уже вначале июня совместные учения начнет штурмовая и оперативно-тактическая авиация, а также соединения противовоздушной обороны. Учебные операции будут одновременно проходить на территорий всех участвующих регионов.

При этом самолеты-разведчики определят местоположение кораблей условного врага, соединения ПВО отразят ракетный удар с наводных сил противника.

Напомним, в середине мая вооруженные силы Украины открыли огонь по восточной Горловке, что вызвало обострение конфликта. Кроме того, открытие крымского моста вызвало шквал воззваний со стороны Украины с требованием взорвать и уничтожить объект российской инфраструктуры.

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