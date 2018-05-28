Совместные учения авиации и флота пройдут на Юге РФ

Напомним, в середине мая вооруженные силы Украины открыли огонь по восточной Горловке, что вызвало обострение конфликта. Кроме того, открытие крымского моста вызвало шквал воззваний со стороны Украины с требованием взорвать и уничтожить объект российской инфраструктуры.