Совместные учения авиации и флота пройдут на Юге РФ

"Кроме Ростовской области в занятиях примут участие подразделения Ставрополья, Кубани и Крыма", - сказано в публикации.
Соединения Черноморского флота будут изображать противника, а части ВВС И ПВО отразят нападения. Отмечается, что многие элементы летчикам предстоит выполнять впервые, в частности, выпуск ракет класса "воздух-воздух" на полигоне Опук в Крыму.
Уже вначале июня совместные учения начнет штурмовая и оперативно-тактическая авиация, а также соединения противовоздушной обороны. Учебные операции будут одновременно проходить на территорий всех участвующих регионов.
При этом самолеты-разведчики определят местоположение кораблей условного врага, соединения ПВО отразят ракетный удар с наводных сил противника.
Напомним, в середине мая вооруженные силы Украины открыли огонь по восточной Горловке, что вызвало обострение конфликта. Кроме того, открытие крымского моста вызвало шквал воззваний со стороны Украины с требованием взорвать и уничтожить объект российской инфраструктуры.
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