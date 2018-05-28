Суд взыскал с ФК «Ростов» 1,2 млн штрафа за многомиллионный долг по аренде

В 2012 году ФК "Ростов" арендовал у Министерства имущественных и земельных отношений участок в Первомайском районе города с платой 60 миллионов в год с внесением ежемесячной оплаты. В 2017 году Министерство известило ФК "Ростов" об изменении суммы аренды до 53,3 миллиона рублей в год, в марте 2017 года договор разорвали.