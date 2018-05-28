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Суд взыскал с ФК «Ростов» 1,2 млн штрафа за многомиллионный долг по аренде

28 мая 2018, 11:23
Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о взыскании штрафа в сумме 1,2 миллиона рублей с футбольного клуба «Ростов» за непогашенную задолженность по аренде, следует из материалов электронной картотеки.

В 2012 году ФК "Ростов" арендовал у Министерства имущественных и земельных отношений участок в Первомайском районе города с платой 60 миллионов в год с внесением ежемесячной оплаты. В 2017 году Министерство известило ФК "Ростов" об изменении суммы аренды до 53,3 миллиона рублей в год, в марте 2017 года договор разорвали.

В итоге за ФК "Ростов" остался неоплаченным долг за аренду, который по состоянию на 31 марта 2018 года достиг 13,9 миллиона рублей. Министерство имущественных и земельных отношений начислило 1,7 миллиона рублей пени за неуплату клубом аренды в период с декабря 2015 года до окончания действия договора.

Арбитражный суд, рассмотрев материалы дела, назначил штраф в сумме 1.2 миллиона рублей, который ФК "Ростов" обязан выплатить в пользу министерства.

Напомним, у футбольной команды накопилось около 600 миллионов долгов, кроме того, клуб не получил лицензию на новый игровой сезон. При этом власти региона заявили, что не намерены продавать команду и будут решать ее финансовые проблемы.

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