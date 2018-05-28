Юная жительница Таганрога выступит на «Детском Евровидении-2018»

Posted 28 мая 2018, 13:54
Published 28 мая 2018, 13:54
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Ранее 12-летняя таганроженка стала участницей второго сезона телепроекта "Ты — супер!" на НТВ. Для участия в конкурсе Александру выбрал композитор Игорь Крутой в эфире шоу "Ты — супер!".
"Такой ход не предусмотрен напрямую условиями конкурса, да и песня новой конкурсантки на иностранном языке, а это противоречит правилам российского отбора. Но, как мы помним, главное - талант, а не формальности", - сказано в сообщении.
Девочка стала одним из 12 российских финалистов, кто из них поедет в Минск представлять Россию на "Детском Евровидении" станет известно 3 июня.
Известно, что девочку воспитывает бабушка, родителей у нее нет.
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