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Posted 28 мая 2018, 13:54

Published 28 мая 2018, 13:54

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Юная жительница Таганрога выступит на «Детском Евровидении-2018»

28 мая 2018, 13:54
Юная звезда из Таганрога Александра Кирильчук примет участие в полуфинале международного песенного конкурса «Детское Евровидение», сообщается на сайте организаторов.

Ранее 12-летняя таганроженка стала участницей второго сезона телепроекта "Ты — супер!" на НТВ. Для участия в конкурсе Александру выбрал композитор Игорь Крутой в эфире шоу "Ты — супер!".

"Такой ход не предусмотрен напрямую условиями конкурса, да и песня новой конкурсантки на иностранном языке, а это противоречит правилам российского отбора. Но, как мы помним, главное - талант, а не формальности", - сказано в сообщении.

Девочка стала одним из 12 российских финалистов, кто из них поедет в Минск представлять Россию на "Детском Евровидении" станет известно 3 июня.

Известно, что девочку воспитывает бабушка, родителей у нее нет.

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