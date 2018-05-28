Задать вопрос Путину смогут пользователи соцсети «Одноклассники»

Posted 28 мая 2018, 09:58
Published 28 мая 2018, 09:58
Modified 1 октября, 15:11
Updated 1 октября, 15:11
"Вопрос президенту в формате Full HD можно будет задать 7 июня в прямом эфире в стриминговом мобильном приложении OK Live", - сказано в сообщении.
Сбор вопросов Путину соцсеть начала в 08.00 мск в воскресенье. Для того, чтобы оставить свой вопрос необходимо выбрать соответствующую кнопку в группе "Прямой линии" и записать стрим с обращением.
В сам прямой эфир 7 июня для участия в трансляции нужно будет произвести те же самые действия и ждать реакции "Прямой линии". В случаев, если редактор выберет ваш вопрос, вы сможете задать его в прямом эфире.При этом для улучшения качества связи используют нейросеть.
Отмечается, что в 2017 году пользователи "Одноклассников" прислали более 300 тысяч вопросов, из которых 3 попали в прямой эфир.
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