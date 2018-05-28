Задать вопрос Путину смогут пользователи соцсети «Одноклассники»

В сам прямой эфир 7 июня для участия в трансляции нужно будет произвести те же самые действия и ждать реакции "Прямой линии". В случаев, если редактор выберет ваш вопрос, вы сможете задать его в прямом эфире.При этом для улучшения качества связи используют нейросеть.