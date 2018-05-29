Банда осуждена в Волгограде за вымогательство доли в квартире

Отмечается, что потерпевший отказался передавать долю. Тогда к вымогательству подключились дядя фигуранта и их общий знакомый. Они жестоко избили потерпевшего и заставили написать расписку о дарении половины квартиры. К избиению подключился еще один человек, но требований у него никаких не было.