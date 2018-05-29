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Posted 29 мая 2018, 08:49

Published 29 мая 2018, 08:49

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Банда осуждена в Волгограде за вымогательство доли в квартире

29 мая 2018, 08:49
В Волгограде суд приговорил к срокам до 11 лет и 2 месяцев колонии четырех человек, которые требовали от мужчины долю в квартире, пишет региональная прокуратура.

"Один из осужденных начал требовать от бывшего мужа своей матери оформить на него половину квартиры в Дзержинском районе. Он требовал подписать договор дарения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевший отказался передавать долю. Тогда к вымогательству подключились дядя фигуранта и их общий знакомый. Они жестоко избили потерпевшего и заставили написать расписку о дарении половины квартиры. К избиению подключился еще один человек, но требований у него никаких не было.

Суд приговорил мужчин к срокам от 1,5 года колонии до 11 лет и 2 месяцев заключения. Приговор не вступил в законную силу.

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