Банда осуждена в Волгограде за вымогательство доли в квартире

Posted 29 мая 2018, 08:49
Published 29 мая 2018, 08:49
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Один из осужденных начал требовать от бывшего мужа своей матери оформить на него половину квартиры в Дзержинском районе. Он требовал подписать договор дарения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевший отказался передавать долю. Тогда к вымогательству подключились дядя фигуранта и их общий знакомый. Они жестоко избили потерпевшего и заставили написать расписку о дарении половины квартиры. К избиению подключился еще один человек, но требований у него никаких не было.
Суд приговорил мужчин к срокам от 1,5 года колонии до 11 лет и 2 месяцев заключения. Приговор не вступил в законную силу.
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