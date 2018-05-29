О сильном ветре и нарушении работы переправы предупредили жителей Крыма

Posted 29 мая 2018, 14:29
Published 29 мая 2018, 14:29
Modified 1 октября, 13:34
Updated 1 октября, 13:34
"29-30 мая на полуострове ожидается сильный ветер порывами до 22 метров в секунду", - сказано в сообщении.
Из-за ветра в регионе сохраняется опасность повреждения легких строений, крыш домов и рекламных конструкций. Может произойти обрыв проводов и обрушение деревьев.
Отмечается, что из-за шторма временно приостановили работу Керченской паромной переправы.
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