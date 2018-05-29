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Posted 29 мая 2018, 14:29

Published 29 мая 2018, 14:29

Modified 1 октября, 13:34

Updated 1 октября, 13:34

О сильном ветре и нарушении работы переправы предупредили жителей Крыма

29 мая 2018, 14:29
Сильный ветер сохранится на полуострове Крым во вторник и среду сообщил пресс-центр регионального ГУ МЧС.

"29-30 мая на полуострове ожидается сильный ветер порывами до 22 метров в секунду", - сказано в сообщении.

Из-за ветра в регионе сохраняется опасность повреждения легких строений, крыш домов и рекламных конструкций. Может произойти обрыв проводов и обрушение деревьев.

Отмечается, что из-за шторма временно приостановили работу Керченской паромной переправы.

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