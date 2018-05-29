Проблему бездомных собак в Ростовской области хотят решить за 8 лет

Отмечается, что животным проведут несколько процедур. В том числе стерилизацию, вакцинацию, после чего их отпустят.Активисты подсчитали, что сейчас в регионе около 10 тысяч собак без хозяев. По их подсчетам, за 8 лет можно полностью решить проблему.