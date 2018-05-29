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Проблему бездомных собак в Ростовской области хотят решить за 8 лет

29 мая 2018, 09:38
В Ростовской области могут реализовать новый проект, авторы которого обещают избавить регион от бездомных собак за 8 лет, информирует правительство региона.

"Активисты предложили главе региона Василию Голубеву новый проект. Он поможет сократить численность бездомных собак, это будет реализовано естественным и гуманным путем", - сказано в публикации.

Отмечается, что животным проведут несколько процедур. В том числе стерилизацию, вакцинацию, после чего их отпустят.Активисты подсчитали, что сейчас в регионе около 10 тысяч собак без хозяев. По их подсчетам, за 8 лет можно полностью решить проблему.

Голубева заинтересовала инициатива и он поручил сделать предложения по ее реализации. Он рассказал, что проблема сейчас актуальна и в последнее время подзапущена.

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