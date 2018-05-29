РИИЖТ опроверг массовую отправку студентов домой без сдачи сессий

В социальных сетях распространили информацию об отправке домой студентов без права сдачи сессий.
«Изначально сессия планировалась на весь июнь, теперь их (студентов) массово высылают по домам, освобождая общежития. Студенты сами пока ничего не понимают. То им говорят, что до пятницы закройте сессию, то говорят, что сессия будет в сентябре», - пишут в сетях.
Речь идет о предстоящем чемпионате, предположили пользователи, студенческие общежития освобождают для болельщиков.
«У нас все по расписанию. Никто никого домой не отправляет, студенты сдают свои экзамены по графику», - отметили в университете.
Ранее RostovGazeta сообщала, что союз проследит за переселением студентов Южного федерального университета, выселенных из общежития. В марте студенты пожаловались на незаконное выселение из общежитий. На их места планируется разместить участников ЧМ-2018.