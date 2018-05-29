РИИЖТ опроверг массовую отправку студентов домой без сдачи сессий

«Изначально сессия планировалась на весь июнь, теперь их (студентов) массово высылают по домам, освобождая общежития. Студенты сами пока ничего не понимают. То им говорят, что до пятницы закройте сессию, то говорят, что сессия будет в сентябре», - пишут в сетях.