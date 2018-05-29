rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 мая 2018, 00:00

Published 29 мая 2018, 00:00

Modified 1 октября, 15:30

Updated 1 октября, 15:30

Ученые: гигантский астероид стал причиной резкого потепления на Земле‍

29 мая 2018, 00:00
Причиной сохранявшегося на протяжении 100 тысяч лет потепления стало падение гигантского астероида на Землю, передает 360tv.ru.

Астероид, диаметр которого мог достигать 14 километров, по мнению исследователей Университета штата Миссури, упал на Землю 65 миллионов лет назад. Анализ изотопов кислорода в окаменевших останках рыб, обнаруженных в Тунисе, показал, что после произошедшего средняя температура на планете повысилась на 5 градусов

Ранее английские палеонтологи предположили, что после падения астероида выжить удалось только птицам с длинными ногами, похожим на современных страусов. Катастрофа, произошедшая много миллионов лет назад стала причиной гибели многих видов птиц, поскольку были уничтожены леса, а, значит и места гнездования. Меньше всего астероид навредил пернатым, которые жили на земле.

р2

#Наука#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика