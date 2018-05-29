Ученые: гигантский астероид стал причиной резкого потепления на Земле‍

Ранее английские палеонтологи предположили, что после падения астероида выжить удалось только птицам с длинными ногами, похожим на современных страусов. Катастрофа, произошедшая много миллионов лет назад стала причиной гибели многих видов птиц, поскольку были уничтожены леса, а, значит и места гнездования. Меньше всего астероид навредил пернатым, которые жили на земле.