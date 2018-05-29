Ученые выяснили, как можно победить трусость

Так, ученые изучили поведение мышей-самцов при столкновении в проходе. Как правило, один из самцов ведет себя более активно, а другой застывает перед ним. Как оказалось, поведение обоих самцов было обусловлено работой гипотоламуса — участка мозга, отвечающего за выработку гормонов и поведение.