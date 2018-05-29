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Posted 28 мая 2018, 23:13

Published 28 мая 2018, 23:13

Modified 1 октября, 15:30

Updated 1 октября, 15:30

Ученые выяснили, как можно победить трусость

28 мая 2018, 23:13
Сотрудники Каролинского института в Стокгольме выяснили, что смелость и трусость обусловлены работой группы клеток в мозгу, пишет издание rosbalt.ru.

Так, ученые изучили поведение мышей-самцов при столкновении в проходе. Как правило, один из самцов ведет себя более активно, а другой застывает перед ним. Как оказалось, поведение обоих самцов было обусловлено работой гипотоламуса — участка мозга, отвечающего за выработку гормонов и поведение.

Исследователи активизировали этот участок мозга и оказалось, мыши, которые до этого пасовали перед соперниками, становились более смелыми, они уже не боялись проявлять агрессию. Данная реакция сохранялась на протяжении нескольких суток.

Так же стимуляция клеток головного мозга приводила к включению центра удовольствия, что заставляло подопытных грызунов повторять агрессивные реакции.

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#Наука#Новости
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