Ученые выяснили, как можно победить трусость

Posted 28 мая 2018, 23:13
Published 28 мая 2018, 23:13
Modified 1 октября, 15:30
Updated 1 октября, 15:30
Так, ученые изучили поведение мышей-самцов при столкновении в проходе. Как правило, один из самцов ведет себя более активно, а другой застывает перед ним. Как оказалось, поведение обоих самцов было обусловлено работой гипотоламуса — участка мозга, отвечающего за выработку гормонов и поведение.
Исследователи активизировали этот участок мозга и оказалось, мыши, которые до этого пасовали перед соперниками, становились более смелыми, они уже не боялись проявлять агрессию. Данная реакция сохранялась на протяжении нескольких суток.
Так же стимуляция клеток головного мозга приводила к включению центра удовольствия, что заставляло подопытных грызунов повторять агрессивные реакции.
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