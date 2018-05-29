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Posted 29 мая 2018, 10:31

Published 29 мая 2018, 10:31

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

УФСИН опровергло приступы у экс-банкира «Донинвест» в СИЗО Ростова

29 мая 2018, 10:31
У экс- банкира Александра Григорьева, бывшего владельца банка «Донинвест», которого подозревают в выводе за рубеж $46 млрд, нет гипертонического криза, как пишут его адвокаты, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУФСИН по Ростовской области.

Адвокаты Григорьева разослали письмо в СМИ о том, что экс-банкир помещен в карцер СИЗО-1, у него серьезное заболевание.

«За четыре последних месяца Александр Григорьев перенес 9 гипертонических кризов. Однако даже бригады скорой медицинской помощи не смогли получить разрешения на госпитализацию. После каждого гипертонического криза Григорьева оставляли в камере, а в документах цинично писали: "Отказался от госпитализации. Подписать не смог, так как руки скованны наручниками»», - говорится в письме.

Между тем, в ведомстве отметили, что Григорьев регулярно наблюдается у медиков и по заключению врачей на момент осмотров, в экстренных мерах медицинского характера и госпитализации он не нуждался и в настоящее время не нуждается.

«За время содержания Григорьева в ФКУ СИЗО–1 ГУФСИН России по Ростовской области бригады скорой медицинской помощи муниципальных учреждений здравоохранения Ростова не привлекались, так как показания для этого отсутствовали. Подсудимый находился под контролем медицинских работников учреждения и медицинская помощь ему оказывалась.

В настоящее время угрозы для жизни и здоровья Григорьева нет, данных об ухудшении состояния здоровья не поступало. Показаний к экстренной госпитализации в стационар не имеется», - рассказали в региональном ГУФСИН.

Сейчас, добавили в ведомстве, у Григорьева нет угрозы для жизни и здоровья, данных об ухудшении состояния здоровья не поступало. Показаний к экстренной госпитализации в стационар не имеется.

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