Жители Ростовской области стали отказываться от крупных микрозаймов

В сравнении с информацией за апрель 2017 года "займы до зарплаты" упал в области сократились в среднем на 22,1%. Показатели Ростовской области по средней сумме микрозайма оказались на 400 рублей ниже, чем в целом по стране. При этом самые большие "займы до зарплаты" выдают в Москве (15,7 тысячи рублей), Московской области (13,4 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (12,3 тысячи рублей).