Жители Ростовской области стали отказываться от крупных микрозаймов

В сравнении с информацией за апрель 2017 года "займы до зарплаты" упал в области сократились в среднем на 22,1%. Показатели Ростовской области по средней сумме микрозайма оказались на 400 рублей ниже, чем в целом по стране. При этом самые большие "займы до зарплаты" выдают в Москве (15,7 тысячи рублей), Московской области (13,4 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (12,3 тысячи рублей).
На четвертом месте оказался соседний Ставропольский край с показателем среднего микрозайма в 10,8 тысячи рублей. Ростовская область заняла в списке российских регионов 10 место. Соседняя Кубань — на 13 строчке регионального рейтинга, средняя сумма "займа до зарплаты" там составила 9,3 тысячи рублей.
Также, по данным НБКИ, средний размер выданных потребительских кредитов в Ростовской области превысил 180 тысяч рублей, что на 20,7% выше прошлогоднего показателя. При этом в марте средняя сумма кредита, выданного банками на потребительские цели составляла всего 149,1 тысячи рублей.
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