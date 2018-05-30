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Posted 30 мая 2018, 15:29

Published 30 мая 2018, 15:29

Modified 1 октября, 15:08

Updated 1 октября, 15:08

Бывшего сотрудника ГИБДД осудили под Ростовом за смертельное ДТП

30 мая 2018, 15:29
В Ростовской области суд приговорил к двум годам колонии бывшего сотрудника ДПС, который в пьяном виде стал виновником автоаварии с одной жертвой, информирует региональная прокуратура.

"Суд установил, что в 2017 году осужденный, являясь инспектором ДПС, ехал пьяным за рулем Opel Astra. Он выехал на встречку и столкнулся с Chevrolet Lanos", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один человек погиб, водителей доставили в больницу. Тогда по факту аварии завели уголовное дело.

Суд приговорил мужчину к двум годам колонии-поселения. Приговор не вступил в законную силу.

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