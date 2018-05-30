Убийц полицейских из Астрахани осудят в Ростове

Posted 30 мая 2018, 10:09
Published 30 мая 2018, 10:09
Modified 1 октября, 14:43
Updated 1 октября, 14:43
В апреле прошлого года в Астрахани семеро бандитов напали на экипаж ДПС, двое инспекторов погибли в результате стрельбы. Спустя два дня злоумышленники начали перестрелку с сотрудниками Росгвардии. Трое бойцов попали в больницу, четверо террористов убиты на месте. Все обвиняемые проживали в Астраханской области, один из них является уроженцем Туркменистана, двое - Дагестана, остальные - Астрахани . Целью террористов было посягательство на жизнь правоохранительных органов. Уголовное дело составило 56 томов, дело поступило из Прокуратуры Астраханской области.
«Дата рассмотрения дела по существу не назначена, решается вопрос о продлении срока содержания обвиняемых под стражей», - отметила Катькало.
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