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Posted 30 мая 2018, 10:09

Published 30 мая 2018, 10:09

Modified 1 октября, 14:43

Updated 1 октября, 14:43

Убийц полицейских из Астрахани осудят в Ростове

30 мая 2018, 10:09
В Северо-Кавказский окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении семерых подсудимых, обвиняемых в посягательства на жизнь сотрудников ДПС и Росгвардии в Астрахани, сообщил RostovGazeta секретарь суда Алена Катькало.

В апреле прошлого года в Астрахани семеро бандитов напали на экипаж ДПС, двое инспекторов погибли в результате стрельбы. Спустя два дня злоумышленники начали перестрелку с сотрудниками Росгвардии. Трое бойцов попали в больницу, четверо террористов убиты на месте. Все обвиняемые проживали в Астраханской области, один из них является уроженцем Туркменистана, двое - Дагестана, остальные - Астрахани . Целью террористов было посягательство на жизнь правоохранительных органов. Уголовное дело составило 56 томов, дело поступило из Прокуратуры Астраханской области.

«Дата рассмотрения дела по существу не назначена, решается вопрос о продлении срока содержания обвиняемых под стражей», - отметила Катькало.

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