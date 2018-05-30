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Женщины рассказали о влиянии дохода мужчины на отношения

30 мая 2018, 18:04
Исследование CNBC, согласно которому некоторая часть женщин испытывает чувство стыда и вины, если ее доход больше, чем партнера, спровоцировало бурное обсуждение в Интернете.

Автором опроса была Эшли Форд, сообщает газета «Известия» 30 мая. Она отметила, что исследование проводилось в 2015 году и призвала интернет-пользователей обновить результаты и высказать свое собственное мнение о влиянии доходов партнеров на отношения.

Три года назад 38% жительниц Америки, которые родились после 1981 года, имели доход выше, чем их супруги. По информации Чикагского университета в парах, где женщина получала на пять тысяч долларов в год больше мужчины, увеличивался риск развода.

Пользователи интернета разделились на несколько лагерей. Одни говорили, что деньги не главное в отношениях, другие уверяли, что партнерам необходимо быть равными.

Одна из жительниц Вашингтона написала, что она была богаче, чем все ее партнеры и это доставляло женщины неудобства. Другие отметили, что в других странах видели, как мужчины чувствуют себя ущемленными, когда зарабатывали меньше супруги.

Некоторые пользователи социальных сетей сообщили, что изначально искали себе партнера с равным заработком. Также некоторые американцы убеждены, что доход мужчины не может быть меньше дохода женщины.

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