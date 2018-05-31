Помощь спасателей понадобилась пассажирам сломавшегося на Дону автобуса

Posted 31 мая 2018, 07:40
Published 31 мая 2018, 07:40
Modified 1 октября, 13:10
Updated 1 октября, 13:10
"В среду вечером на дороге Морозовск - Волгодонск сломался автобус, который ехал из Москвы в Махачкалу. К месту инцидента приехали спасатели", - сказано в публикации.
Поломка оказалась серьезной и транспорт поехать дальше не сможет. Горячий чай и воду предоставили 52 пассажирам, среди которых было 13 детей.
Отмечается, что через несколько часов всех пассажиров пересадили в другой транспорт и они продолжили путь к месту назначения.
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