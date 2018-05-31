rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 мая 2018, 07:40

Published 31 мая 2018, 07:40

Modified 1 октября, 13:10

Updated 1 октября, 13:10

Помощь спасателей понадобилась пассажирам сломавшегося на Дону автобуса

31 мая 2018, 07:40
В Ростовской области произошла поломка рейсового автобуса, который перевозил 52 пассажиров, понадобилась помощь спасателей, информирует региональный ДПЧС.

"В среду вечером на дороге Морозовск - Волгодонск сломался автобус, который ехал из Москвы в Махачкалу. К месту инцидента приехали спасатели", - сказано в публикации.

Поломка оказалась серьезной и транспорт поехать дальше не сможет. Горячий чай и воду предоставили 52 пассажирам, среди которых было 13 детей.

Отмечается, что через несколько часов всех пассажиров пересадили в другой транспорт и они продолжили путь к месту назначения.

р1

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика