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Posted 1 июня 2018, 09:49

Published 1 июня 2018, 09:49

Modified 1 октября, 15:36

Updated 1 октября, 15:36

В Ростове центральный рынок оцепили из-за бесхозной сумки

1 июня 2018, 09:49
Центральный рынок в Ростове в пятницу оцепили из-за сообщения о бесхозной сумке, сообщил RostovGazeta представитель ГУ МВД по региону.

На улице Семашко утром прохожие, заметив бесхозную сумку, позвонили в полицию. На место незамедлительно прибыли саперы. Обследовав содержимое пакета, специалисты ничего опасного не обнаружили.

«Оцепление уже снято. Рынок функционирует в обычном режиме», - отметили в ведомстве.

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