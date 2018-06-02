Алкоголь запретят продавать в Волгограде на время ЧМ-18

Алкоголь нельзя будет купить в четырех районах Волгограда во время проведения Чемпионата мира по футболу, следует из постановления областной администрации.

"Ограничения будут действовать в Дзержинском, Центральном, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах Волгограда 17, 18, 21, 22, 25, 27 и 28 июня", - сказано в документе. В указанные дни нельзя будет ни купить, ни выпить в точках общепита алкоголь в стеклянной таре. Запрет на любую алкогольную продукцию кроме той, что будут продавать партнеры FIFA, распространится на дни, в которые пройдут игры мундиаля - 18, 22, 25 и 28 июня. Напомним, В Ростове-на-Дону во время проведения фестиваля болельщиков будет разрешена реализация пива от спонсоров чемпионата мира по футболу. Пиво будут продавать в не стеклянной таре. р3