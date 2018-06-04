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Posted 4 июня 2018, 10:02

Published 4 июня 2018, 10:02

Modified 1 октября, 14:34

Updated 1 октября, 14:34

Библиотека для детей появилась в поезде Москва - Ростов

4 июня 2018, 10:02
«Библиотека юного путешественника» открылась в поезде №19/20 Москва - Ростов-на-Дону, проинформировал пресс-центр СКЖД.

"В библиотеке собраны произведения известных детских советских, российских и зарубежных писателей", - сказано в публикации.

Среди книг истории и для совсем маленьких, и для подростков. Для получения книги в пути нужно обратиться к проводнику.

Кроме поезда Москва - Ростов с 1 июня детские библиотеки появились еще в нескольких поездах на южном направлении из Москвы и Санкт-Петребурга.

Отмечается, что это не первый опыт, детские библиотеки уже работают в поездах других отделений РЖД.

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