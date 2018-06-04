Вступил в силу пожизненный приговор ростовчанке за контрабанду наркотиков

Это разбирательство получило широкий общественный резонанс в России. Адвокаты девушки считают, что она стала жертвой нигерийской наркомафии. Дапирка в 2014 году начала встречаться с нигерийцем. Он подарил ей чемодан, с которым ее задержали в аэропорту. В сумке оказалось двойное дно, где лежал кокаин.