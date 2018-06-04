Вступил в силу пожизненный приговор ростовчанке за контрабанду наркотиков

Posted 4 июня 2018, 08:58
Published 4 июня 2018, 08:58
Modified 24 декабря 2024, 18:23
Updated 24 декабря 2024, 18:23
Согласно местному законодательству, приговор вступает в силу через месяц после его вынесения. Дапирка была осуждена 4 мая.
Это разбирательство получило широкий общественный резонанс в России. Адвокаты девушки считают, что она стала жертвой нигерийской наркомафии. Дапирка в 2014 году начала встречаться с нигерийцем. Он подарил ей чемодан, с которым ее задержали в аэропорту. В сумке оказалось двойное дно, где лежал кокаин.
Сейчас девушка находится в тюрьме в Хошимине.
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