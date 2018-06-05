В Ростовской области к мундиалю успели закончить ремонт федеральных дорог

Гости мундиаля будут заезжать со стороны аэропорта Платов, для этого будет задействован Северный подъезд к Ростову. Въезд не получивших аккредитацию ЧМ-2018 автобусов будет ограничен со стороны автодорог А-280 Ростов - Таганрог - граница с Украиной и А-135 Подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 "Дон" (Северный, Южный и Западный подъезды). Также ограничения коснутся крупногабаритного транспорта на участке со второго по шестой километр на Южном подъезде к Ростову.