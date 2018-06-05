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Posted 5 июня 2018, 10:26

Published 5 июня 2018, 10:26

Modified 24 декабря 2024, 18:20

Updated 24 декабря 2024, 18:20

В Ростовской области к мундиалю успели закончить ремонт федеральных дорог

5 июня 2018, 10:26
В Ростовской области был завершен ремонт автодорог А-135, А-260, А-270 и А-280, говорится в сообщении федерального агентства ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

По информации ведомства, в настоящее время автодороги полностью готовы принять участников и гостей Чемпионата мира по футболу. "На дорогах нет никаких ограничений и затруднений движения, связанных с ремонтом. Ведется контроль за состоянием элементов обустройства и чистотой на проезжей части", - отмечается в сообщении.

Гости мундиаля будут заезжать со стороны аэропорта Платов, для этого будет задействован Северный подъезд к Ростову. Въезд не получивших аккредитацию ЧМ-2018 автобусов будет ограничен со стороны автодорог А-280 Ростов - Таганрог - граница с Украиной и А-135 Подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 "Дон" (Северный, Южный и Западный подъезды). Также ограничения коснутся крупногабаритного транспорта на участке со второго по шестой километр на Южном подъезде к Ростову.

Для них были разработаны схемы для объезда. На федеральных трассах уже смонтированы дорожные щиты с информацией для водителей и знаки маршрутного ориентирования.

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