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Posted 5 июня 2018, 14:07

Published 5 июня 2018, 14:07

Modified 24 декабря 2024, 18:16

Updated 24 декабря 2024, 18:16

Военный госпиталь развернули во время учений в Ростовской области

5 июня 2018, 14:07
Мобильный госпиталь развернули бойцы медицинского подразделения во время учений в Ростовской области, сведения опубликованы на сайте ЮВО.

"По легенде, в населенном пункте, в котором велись бои, штаб округа приказал развернуть госпиталь для оказания помощи раненым", - сказано в публикации.

Перед тем, как развернуть медпункт в разрушенном здании, прибывшие на место учений военнослужащие проверили обстановку. Кроме госпиталя бойцы развернули пункт приема пищи и помещение для санобработки.

Отмечается, что во врем я учений использовали пневмо-каркасные палатки, которые накачиваются сжатым воздухом в течение 10 минут.

Всего в учениях приняли участие 50 солдат и порядка 10 единиц спецтехники.

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