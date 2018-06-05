Военный госпиталь развернули во время учений в Ростовской области

Posted 5 июня 2018, 14:07
Published 5 июня 2018, 14:07
Modified 24 декабря 2024, 18:16
Updated 24 декабря 2024, 18:16
"По легенде, в населенном пункте, в котором велись бои, штаб округа приказал развернуть госпиталь для оказания помощи раненым", - сказано в публикации.
Перед тем, как развернуть медпункт в разрушенном здании, прибывшие на место учений военнослужащие проверили обстановку. Кроме госпиталя бойцы развернули пункт приема пищи и помещение для санобработки.
Отмечается, что во врем я учений использовали пневмо-каркасные палатки, которые накачиваются сжатым воздухом в течение 10 минут.
Всего в учениях приняли участие 50 солдат и порядка 10 единиц спецтехники.
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