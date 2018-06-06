Фан-зона к ЧМ-2018 в Ростове будет готова к 10 июня – Василий Голубев

Во вторник строящуюся фан-зону на Театральной площади в Ростове-на-Дону посетил губернатор области Василий Голубев. На площадке завершаются последние приготовления к приему болельщиков и гостей Чемпионата мира по футболу.
Губернатор осмотрел уже смонтированные трибуны для зрителей, подтрибунные помещения. Вход в фан-зону будет осуществляться с двух сторон – с улицы Большой Садовой и улицы Советской. Оба входа будут оборудованы металлодетекторами.
В трех частях фан-зоны будут действовать 144 биотуалета, подключенных к системам водоснабжения и канализации. Над сценой установлен огромный экран, соответствующий требованиям ФИФА – его площадь больше 140 квадратных метров.
На экране будут транслироваться матчи чемпионата. Дополнительная зона отдыха и развлечений будет открыта на Фонтанной площади. Здесь желающие смогут сыграть в настольный или компьютерный футбол, а также посмотреть арт-объекты и экспозиции, не связанные с футбольной тематикой.
«Планирую неоднократно здесь побывать. Уверен, на Театральной площади получится интересная площадка, где можно пообщаться, посмотреть футбол. А учитывая дополнительные территории отдыха, которые изначально в проекте не предусматривались, и примыкающие три парка, все это даст возможность людям комфортно провести время во время мирового спортивного праздника», - сказал Василий Голубев.
В Ростове в дни ЧМ-2018 пройдут пять матчей – четыре встречи группового этапа и одна встреча в рамках 1/8 финала. Известно, что на «Ростов-Арене» будут играть команды Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.