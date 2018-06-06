Фан-зона к ЧМ-2018 в Ростове будет готова к 10 июня – Василий Голубев

«Планирую неоднократно здесь побывать. Уверен, на Театральной площади получится интересная площадка, где можно пообщаться, посмотреть футбол. А учитывая дополнительные территории отдыха, которые изначально в проекте не предусматривались, и примыкающие три парка, все это даст возможность людям комфортно провести время во время мирового спортивного праздника», - сказал Василий Голубев.