Трамваи на Станиславского в Ростове начнут работу после 14 июня

Posted 6 июня 2018, 14:35
Published 6 июня 2018, 14:35
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
Напомним, что работы на улице Станиславского стартовали в 2016 году, а к 1 июня 2017 года ее реконструкция должна была завершиться.
"Трамваи пойдут чуть позже по техническим причинам, а движение будет полностью открыто 14 июня", - сообщил Сакеллариус.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил каждый день в 00:00 приезжать на участок и контролировать работу, и с утра отчитываться об увиденном.
"По-другому вы задачу не выполните, потому что объем работы не простой, а отсюда и качество исполнения работ, так как они будут гнать, а дефекты оставят на потом, и мы с вами после 15 июля начнем эти погрешности устранять. Так не должно быть", - заверил Голубев.