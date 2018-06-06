Трамваи на Станиславского в Ростове начнут работу после 14 июня

"По-другому вы задачу не выполните, потому что объем работы не простой, а отсюда и качество исполнения работ, так как они будут гнать, а дефекты оставят на потом, и мы с вами после 15 июля начнем эти погрешности устранять. Так не должно быть", - заверил Голубев.