Хлебом-солью встретят казаки сборную Испании в Краснодаре

Posted 7 июня 2018, 09:55
Published 7 июня 2018, 09:55
Modified 24 декабря 2024, 18:20
Updated 24 декабря 2024, 18:20
"В короткой церемонии встречи кроме кубанских казаков примут участие глава Краснодара Евгений Первышов и президент ФК "Краснодар" Сергей Галицкий", - сказано в сообщении.
Сама церемония встречи пройдет на территории Академии футбольного клуба "Краснодар", которую испанцы выбрали базой на время мундиаля.
Уже в пятницу сборная Испании проведет открытую тренировку, а в субботу на футбольном поле краснодарской команды пройдет товарищеский матч между испанцами и сборной Туниса.
Напомним, Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня, Ростовская область примет пять игр мундиаля.
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