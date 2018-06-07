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Posted 7 июня 2018, 09:55

Published 7 июня 2018, 09:55

Modified 24 декабря 2024, 18:20

Updated 24 декабря 2024, 18:20

Хлебом-солью встретят казаки сборную Испании в Краснодаре

7 июня 2018, 09:55
Традиционными хлебом и солью встретят прилетающую на Чемпионат мира по футболу сборную Испании в Краснодаре, сообщила горадминистрация.

"В короткой церемонии встречи кроме кубанских казаков примут участие глава Краснодара Евгений Первышов и президент ФК "Краснодар" Сергей Галицкий", - сказано в сообщении.

Сама церемония встречи пройдет на территории Академии футбольного клуба "Краснодар", которую испанцы выбрали базой на время мундиаля.

Уже в пятницу сборная Испании проведет открытую тренировку, а в субботу на футбольном поле краснодарской команды пройдет товарищеский матч между испанцами и сборной Туниса.

Напомним, Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня, Ростовская область примет пять игр мундиаля.

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