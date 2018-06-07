Отряды ликвидации ЧС подняли по тревоге на Юге РФ в рамках проверки

Posted 7 июня 2018, 11:54
Published 7 июня 2018, 11:54
Modified 24 декабря 2024, 18:17
Updated 24 декабря 2024, 18:17
"Военнослужащих перебросили к местам проверки, где им пришлось выполнять боевые задачи в сложных условиях", - сказано в публикации.
В ходе проверки бойцы отрядов тушили пожары, наводили переправы, доставляли воду населению в труднодоступные районы.
Всего в ЮВО действуют 50 сводных отрядов данной специализации, которые в случае ЧС первыми приходят на помощь населению.
Напомним, пожарные Юга РФ заступили на круглосуточное дежурство на период проведения Чемпионата мира по футболу.
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