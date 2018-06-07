Отряды ликвидации ЧС подняли по тревоге на Юге РФ в рамках проверки

Сводные отряды ликвидации последствий нештатных ситуаций подняли по тревоге в Южном военном округе в рамках проверки готовности, сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Военнослужащих перебросили к местам проверки, где им пришлось выполнять боевые задачи в сложных условиях", - сказано в публикации. В ходе проверки бойцы отрядов тушили пожары, наводили переправы, доставляли воду населению в труднодоступные районы. Всего в ЮВО действуют 50 сводных отрядов данной специализации, которые в случае ЧС первыми приходят на помощь населению. Напомним, пожарные Юга РФ заступили на круглосуточное дежурство на период проведения Чемпионата мира по футболу. р3