rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июня 2018, 11:54

Published 7 июня 2018, 11:54

Modified 24 декабря 2024, 18:17

Updated 24 декабря 2024, 18:17

Отряды ликвидации ЧС подняли по тревоге на Юге РФ в рамках проверки

7 июня 2018, 11:54
Сводные отряды ликвидации последствий нештатных ситуаций подняли по тревоге в Южном военном округе в рамках проверки готовности, сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Военнослужащих перебросили к местам проверки, где им пришлось выполнять боевые задачи в сложных условиях", - сказано в публикации.

В ходе проверки бойцы отрядов тушили пожары, наводили переправы, доставляли воду населению в труднодоступные районы.

Всего в ЮВО действуют 50 сводных отрядов данной специализации, которые в случае ЧС первыми приходят на помощь населению.

Напомним, пожарные Юга РФ заступили на круглосуточное дежурство на период проведения Чемпионата мира по футболу.

р3

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика