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Posted 7 июня 2018, 08:40

Published 7 июня 2018, 08:40

Modified 24 декабря 2024, 18:16

Updated 24 декабря 2024, 18:16

Парк Собино в Ростове благоустроят к декабрю

7 июня 2018, 08:40
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону благоустройство территории парка имени Собино будет завершено к 1 декабря, сообщает правительство региона.

"Общественные пространства в городе приведут в порядок к декабрю. В парке появятся детская и тренажерная площадки, кафе, современные газоны и цветочные клумбы", - говорится в публикации.

Отмечается, что до 15 июня завершится подготовка конкурсной документации. После этого пройдет конкурс по выбору подрядчика.

Этот проект стал лидером голосования по выбору территорий, где пройдут работы. На мероприятия будет потрачено 120 миллионов рублей.

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#Город#Новости Ростова#Новости
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