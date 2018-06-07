Волонтерский центр ЧМ-2018 открылся на «Ростов-Арене»

Posted 7 июня 2018, 11:09
Published 7 июня 2018, 11:09
Modified 24 декабря 2024, 18:20
Updated 24 декабря 2024, 18:20
"Всего по итогам отбора в Ростове волонтерами стали более 2,7 тысячи человек. Они будут помогать в организации и проведении чемпионата", - говорится в публикации.
Отмечается, что 95% активистов являются гражданами России, остальные - иностранцы. Один из волонтеров приедет из Австралии, ему придется преодолеть 14,2 тысячи километров.
Во время открытия центра волонтеры организовали флешмоб. Они исполнили танец и сделали коллективное фото.
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