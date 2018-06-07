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Posted 7 июня 2018, 11:09

Published 7 июня 2018, 11:09

Modified 24 декабря 2024, 18:20

Updated 24 декабря 2024, 18:20

Волонтерский центр ЧМ-2018 открылся на «Ростов-Арене»

7 июня 2018, 11:09
В Ростове-на-Дону на новом стадионе заработал волонтерский центр к чемпионату мира по футболу, сообщает правительство региона.

"Всего по итогам отбора в Ростове волонтерами стали более 2,7 тысячи человек. Они будут помогать в организации и проведении чемпионата", - говорится в публикации.

Отмечается, что 95% активистов являются гражданами России, остальные - иностранцы. Один из волонтеров приедет из Австралии, ему придется преодолеть 14,2 тысячи километров.

Во время открытия центра волонтеры организовали флешмоб. Они исполнили танец и сделали коллективное фото.

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