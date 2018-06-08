Подрядчика могут наказать за срыв сроков работ в Ростове на Станиславского

Posted 8 июня 2018, 10:15
Published 8 июня 2018, 10:15
Modified 1 октября, 15:14
Updated 1 октября, 15:14
"Сейчас работы находятся на завершающей стадии, общая длина участка составляет 3,2 километра. В три смены ведутся работы по устройству дороги, на объекте находятся более 200 рабочих, они используют 62 единицы техники", - говорится в публикации.
Предусмотрены работы по устройству нового тротуара из плиточного покрытия. Отмечается, что движение транспорта должно быть открыто до 14 июня.
Работы начались в 2016 году. Они приостанавливались из-за большого количества неучтенных в проектной документации коммуникаций.
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