Подрядчика могут наказать за срыв сроков работ в Ростове на Станиславского

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В Ростове-на-Дону к подрядчику, который занимается ремонтом улицы Станиславского, могут применить штрафные санкции за нарушение сроков производства работ, сообщает горадминистрация.

"Сейчас работы находятся на завершающей стадии, общая длина участка составляет 3,2 километра. В три смены ведутся работы по устройству дороги, на объекте находятся более 200 рабочих, они используют 62 единицы техники", - говорится в публикации. Предусмотрены работы по устройству нового тротуара из плиточного покрытия. Отмечается, что движение транспорта должно быть открыто до 14 июня. Работы начались в 2016 году. Они приостанавливались из-за большого количества неучтенных в проектной документации коммуникаций. р1