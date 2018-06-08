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Posted 8 июня 2018, 11:26

Published 8 июня 2018, 11:26

Modified 1 октября, 15:08

Updated 1 октября, 15:08

В Ростове эвакуировали гостиницу во время учений

8 июня 2018, 11:26
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в гостинице «Дон Кихот» состоялись пожарные учения, в ходе которых прошла эвакуация, сообщает региональное УМЧС.

"По легенде, произошел пожар на втором этаже, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Прошла эвакуация со всех этажей здания, в том числе применялись подъемные механизмы", - говорится в публикации.

Отмечается, что пожар потушили и спасли условно пострадавших. В мероприятиях поучаствовали 25 человек, они использовали пять единиц техники.

Также в регионе проводятся проверки противопожарного состояния гостиниц и других объектов, предназначенных для временного проживания людей.

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