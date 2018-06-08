В Ростове эвакуировали гостиницу во время учений

Posted 8 июня 2018, 11:26
Published 8 июня 2018, 11:26
Modified 1 октября, 15:08
Updated 1 октября, 15:08
"По легенде, произошел пожар на втором этаже, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Прошла эвакуация со всех этажей здания, в том числе применялись подъемные механизмы", - говорится в публикации.
Отмечается, что пожар потушили и спасли условно пострадавших. В мероприятиях поучаствовали 25 человек, они использовали пять единиц техники.
Также в регионе проводятся проверки противопожарного состояния гостиниц и других объектов, предназначенных для временного проживания людей.
р1