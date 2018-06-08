В Ростове эвакуировали гостиницу во время учений

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В Ростове-на-Дону в гостинице «Дон Кихот» состоялись пожарные учения, в ходе которых прошла эвакуация, сообщает региональное УМЧС.

"По легенде, произошел пожар на втором этаже, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Прошла эвакуация со всех этажей здания, в том числе применялись подъемные механизмы", - говорится в публикации. Отмечается, что пожар потушили и спасли условно пострадавших. В мероприятиях поучаствовали 25 человек, они использовали пять единиц техники. Также в регионе проводятся проверки противопожарного состояния гостиниц и других объектов, предназначенных для временного проживания людей. р1