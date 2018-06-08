«Замурованные» жители Станиславского в Ростове получат тротуар к 14 июня

Posted 8 июня 2018, 07:30
Published 8 июня 2018, 07:30
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
"Тротуар в районе домов №140 и 142 до реконструкции был уложен в разное время на разных уровнях, с привязкой к каждому дому", - сказано в сообщении.
Во время реконструкции уложили плиточное покрытие, которое невозможно было подвести к домам из-за их низкого расположения относительно проезжей части. В итоге жителям улицы приходилось взбираться на более высокую дорогу, что не всем под силу.
После волны возмущений проект пересмотрели, строители выложат еще один ряд плитки непосредственно возле домов и соединят оба пласта лестницей.
Проезжую часть Станиславского также планируют открыть через неделю. За нарушение сроков ремонта подрядчику придется выплатить штраф.
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