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Posted 8 июня 2018, 07:30

Published 8 июня 2018, 07:30

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

«Замурованные» жители Станиславского в Ростове получат тротуар к 14 июня

8 июня 2018, 07:30
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Новости Ростова
Обустройство тротуара на улице Станиславского в Ростове--на-Дону завершат к 14 июня, сообщила горадминистрация.

"Тротуар в районе домов №140 и 142 до реконструкции был уложен в разное время на разных уровнях, с привязкой к каждому дому", - сказано в сообщении.

Во время реконструкции уложили плиточное покрытие, которое невозможно было подвести к домам из-за их низкого расположения относительно проезжей части. В итоге жителям улицы приходилось взбираться на более высокую дорогу, что не всем под силу.

После волны возмущений проект пересмотрели, строители выложат еще один ряд плитки непосредственно возле домов и соединят оба пласта лестницей.

Проезжую часть Станиславского также планируют открыть через неделю. За нарушение сроков ремонта подрядчику придется выплатить штраф.

р3

#Общество#Новости Ростова#Новости
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