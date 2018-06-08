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Posted 8 июня 2018, 13:44

Published 8 июня 2018, 13:44

Modified 24 декабря 2024, 18:27

Updated 24 декабря 2024, 18:27

Жалобы на низкую зарплату опровергли в больнице Новочеркасска

8 июня 2018, 13:44
В психиатрической больнице Новочеркасска Ростовской области не подтвердили информацию о жалобе сотрудников на низкую зарплату, которая прозвучала во время «Прямой линии» с президентом России, сообщил RostovGazeta сотрудник психиатрической больницы в Новочеркасске.

RostovGazeta сообщала, что работники психиатрической больницы в Новочеркасске Ростовской области во время "Прямой линии" пожаловались президенту России Владимиру Путину на снижение размера заработной платы после выборов. Так, по их словам, зарплата снизилась с 20 тысяч рублей до 11 тысяч рублей.

"Это не могли звонить наши сотрудники, так как зарплата у нас не снижалась", - сообщил представитель больницы.

Также во время "Прямой линии" жители Шахт пожаловались Путину на гнилые маршрутки в городе.

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