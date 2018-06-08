Жалобы на низкую зарплату опровергли в больнице Новочеркасска

Posted 8 июня 2018, 13:44
Published 8 июня 2018, 13:44
Modified 24 декабря 2024, 18:27
Updated 24 декабря 2024, 18:27
RostovGazeta сообщала, что работники психиатрической больницы в Новочеркасске Ростовской области во время "Прямой линии" пожаловались президенту России Владимиру Путину на снижение размера заработной платы после выборов. Так, по их словам, зарплата снизилась с 20 тысяч рублей до 11 тысяч рублей.
"Это не могли звонить наши сотрудники, так как зарплата у нас не снижалась", - сообщил представитель больницы.
Также во время "Прямой линии" жители Шахт пожаловались Путину на гнилые маршрутки в городе.