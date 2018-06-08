Жалобы на низкую зарплату опровергли в больнице Новочеркасска

RostovGazeta сообщала, что работники психиатрической больницы в Новочеркасске Ростовской области во время "Прямой линии" пожаловались президенту России Владимиру Путину на снижение размера заработной платы после выборов. Так, по их словам, зарплата снизилась с 20 тысяч рублей до 11 тысяч рублей.