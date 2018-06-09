Благосостояние семей в Ростовской области выросло минимум на 10%

"В российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2017 года после минимальных трат остается 36,6 тысячи рублей, что на 11% выше, чем годом ранее. По итогам 2016 года наблюдался рост денежного остатка на 17% до 32,9 тысячи рублей", - сказано в исследовании.