Благосостояние семей в Ростовской области выросло минимум на 10%

Posted 9 июня 2018, 09:29
Published 9 июня 2018, 09:29
Modified 24 декабря 2024, 18:23
Updated 24 декабря 2024, 18:23
Так, в среднестатистической семье в области с двумя работающими родителями со средним заработком и двумя детьми после минимальных трат остается 15,3 тысячи рублей. По сравнению с показателями 2016 года благосостояние таких семей выросло в среднем на 18%.
В семьях с одним ребенком после минимальных трат остается 25,4 тысячи рублей, что на 10% выше, чем в 2016 году.
"В российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2017 года после минимальных трат остается 36,6 тысячи рублей, что на 11% выше, чем годом ранее. По итогам 2016 года наблюдался рост денежного остатка на 17% до 32,9 тысячи рублей", - сказано в исследовании.
Безоговорочным лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где после минимальных трат в семье с двумя детьми денежный остаток - 114,7 тысячи рублей, в семьях с одним ребенком — 130,5 тысячи рублей. Аутсайдером оказалась Кабардино-Балкария, где семьям с двумя детьми не хватает 1,2 тысячи рублей заработка даже для того, чтобы покрыть минимальные расходы.
р2