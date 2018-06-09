«Донавтовокзал» заплатит по суду 3,5 млн Ростовской транспортной компании

Posted 9 июня 2018, 14:14
Published 9 июня 2018, 14:14
Modified 24 декабря 2024, 18:21
Updated 24 декабря 2024, 18:21
Так, в соответствии с решением суда, "Донавтовокзалу" предстоит погасить задолженность в размере 3,5 миллиона рублей, а также проценты за период просрочки, неустойку и госпошлину.
Истец направлял в адрес "Донавтовокзала" три претензии с требованием погасить задолженность, однако организация на них не отреагировала. Согласно договору, заключенному между сторонами, комиссия "Донавтовокзала" от продажи пассажирских билетов составляет 15%, от ручной клади — 50%. Остальные средства организация должна была перевести на счет перевозчика.
Ранее "Ростовская транспортная компания" отсудила у "Донавтовокзала 2,5 миллиона рублей по аналогичному иску.
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