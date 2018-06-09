rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 июня 2018, 14:14

Published 9 июня 2018, 14:14

Modified 24 декабря 2024, 18:21

Updated 24 декабря 2024, 18:21

«Донавтовокзал» заплатит по суду 3,5 млн Ростовской транспортной компании

9 июня 2018, 14:14
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск «Ростовской транспортной компании» к ПАО «Донавтовокзал» о выплате средств, заработанных от реализации проездных билетов в марте 2018 года, говорится в документах, размещенных на сайте «Электронное правосудие».

Так, в соответствии с решением суда, "Донавтовокзалу" предстоит погасить задолженность в размере 3,5 миллиона рублей, а также проценты за период просрочки, неустойку и госпошлину.

Истец направлял в адрес "Донавтовокзала" три претензии с требованием погасить задолженность, однако организация на них не отреагировала. Согласно договору, заключенному между сторонами, комиссия "Донавтовокзала" от продажи пассажирских билетов составляет 15%, от ручной клади — 50%. Остальные средства организация должна была перевести на счет перевозчика.

Ранее "Ростовская транспортная компания" отсудила у "Донавтовокзала 2,5 миллиона рублей по аналогичному иску.

р2

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика