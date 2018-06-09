«Донавтовокзал» заплатит по суду 3,5 млн Ростовской транспортной компании

Истец направлял в адрес "Донавтовокзала" три претензии с требованием погасить задолженность, однако организация на них не отреагировала. Согласно договору, заключенному между сторонами, комиссия "Донавтовокзала" от продажи пассажирских билетов составляет 15%, от ручной клади — 50%. Остальные средства организация должна была перевести на счет перевозчика.