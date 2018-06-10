В пробках к морю стал Краснодарский край

Проблемно проехать по федеральной трассе М-4 "Дон" в районе Горячего ключа. Эта дорога из Краснодара на Геленджик стоит в пробках каждое лето и первые июньские выходные не стали исключением. Автопоток движется не быстрее 5 -10 километров в час.