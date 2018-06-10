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Posted 10 июня 2018, 16:27

Published 10 июня 2018, 16:27

Modified 1 октября, 14:42

Updated 1 октября, 14:42

В пробках к морю стал Краснодарский край

10 июня 2018, 16:27
В традиционных пробках в направлении побережья стал Краснодарский край в воскресенье, следует из данных сервиса Яндекс.Пробки.

Проблемно проехать по федеральной трассе М-4 "Дон" в районе Горячего ключа. Эта дорога из Краснодара на Геленджик стоит в пробках каждое лето и первые июньские выходные не стали исключением. Автопоток движется не быстрее 5 -10 километров в час.

Вторая пробка со скоростью движения 15 -20 километров в час образовалась на еще одном привычном к заторам участке - за хутором Коржевским в направлении Анапы и Темрюка.

Небольшая пробка образовалась и в районе Юровки в Анапском направлении.

р3

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