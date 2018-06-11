Стал известен график отключения горячей воды в Новочеркасске

Posted 11 июня 2018, 07:39
Published 11 июня 2018, 07:39
Modified 24 декабря 2024, 18:17
Updated 24 декабря 2024, 18:17
Со 2 по 16 июля воды не будет на улице Ленгника, 46 и в детсаду по улице Щорса. С 1 по 10 августа ограничения будут действовать по улице Украинской, 4Б и в СИЗО-3.
С 6 по 19 августа воду отключат на площади Ермака, по улицам Атаманской, Первомайской, Залесской, Бабушкина, Александровской, в переулке Юннатов. С 6 по 20 августа воды не будет по улицам Ростовское шоссе, Троицкой и Энгельса.
С 13 по 26 августа ограничения ведут на улице Поворотной, с 20 августа по 3 сентября - на Красноармейской, с 3 по 16 сентября - на Фрунзе.
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