Более пяти тысяч ростовчан пришли отпраздновать День России

Posted 12 июня 2018, 19:52
Published 12 июня 2018, 19:52
Modified 24 декабря 2024, 18:21
Updated 24 декабря 2024, 18:21
"Во время праздника примерно 400 волонтеров развернули флаг России, длина которого достигает 220 метров, ширина - 4,5 метра. Эта акция стала главным событием в парке", - говорится в публикации.
Отмечается, что ростовчане приходили целыми семьями, также было много молодежи. Для них выступили духовые оркестры, детей развлекали аниматоры и ростовые куклы. Также работали спортивные площадки, где организовали соревнования.
Местные жители поучаствовали в квесте "Метки России", им необходимо было выполнить задания и собрать слово или стихи, посвященные России. Также установили баннеры с картой страны, каждый желающий мог разместить стикер с пожеланием.
Активисты раздавали посетителям ленточки с триколором. После праздника прошло лазерное шоу на воде.
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