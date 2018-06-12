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Posted 12 июня 2018, 19:52

Published 12 июня 2018, 19:52

Modified 24 декабря 2024, 18:21

Updated 24 декабря 2024, 18:21

Более пяти тысяч ростовчан пришли отпраздновать День России

12 июня 2018, 19:52
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в Левобережном парке собрались более пяти тысяч граждан в День России, сообщает горадминистрация.

"Во время праздника примерно 400 волонтеров развернули флаг России, длина которого достигает 220 метров, ширина - 4,5 метра. Эта акция стала главным событием в парке", - говорится в публикации.

Отмечается, что ростовчане приходили целыми семьями, также было много молодежи. Для них выступили духовые оркестры, детей развлекали аниматоры и ростовые куклы. Также работали спортивные площадки, где организовали соревнования.

Местные жители поучаствовали в квесте "Метки России", им необходимо было выполнить задания и собрать слово или стихи, посвященные России. Также установили баннеры с картой страны, каждый желающий мог разместить стикер с пожеланием.

Активисты раздавали посетителям ленточки с триколором. После праздника прошло лазерное шоу на воде.

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#Город#Новости Ростова#Новости
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