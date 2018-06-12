Сборная Дании прилетела в Анапу

Posted 12 июня 2018, 09:14
Published 12 июня 2018, 09:14
Modified 1 октября, 13:46
Updated 1 октября, 13:46
"Делегация города встречала футболистов по приезду в отель BetonBrut, в котором разместили команду", - сказано в сообщении.
По русской традиции спортсменам преподнесли хлеб и соль, встречали данчан с казачьим ансамблем. Кроме того, на торжественной встрече присутствовали постояльцы отеля.
Сборная Дании будет тренироваться в Витязево.
Напомним, в Краснодарский край уже прибыли сборные Бразилии, Испании и Исландии. Всего на Кубани на время мундиаля разместятся 6 команд, еще ожидают сборные Швеции и Польши.
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