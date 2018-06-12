rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 июня 2018, 09:14

Published 12 июня 2018, 09:14

Modified 1 октября, 13:46

Updated 1 октября, 13:46

Сборная Дании прилетела в Анапу

12 июня 2018, 09:14
Сборная Дании прилетела в Анапу для участия в Чемпионате мира по футболу, проинформировала пресс-служба администрации города-курорта.

"Делегация города встречала футболистов по приезду в отель BetonBrut, в котором разместили команду", - сказано в сообщении.

По русской традиции спортсменам преподнесли хлеб и соль, встречали данчан с казачьим ансамблем. Кроме того, на торжественной встрече присутствовали постояльцы отеля.

Сборная Дании будет тренироваться в Витязево.

Напомним, в Краснодарский край уже прибыли сборные Бразилии, Испании и Исландии. Всего на Кубани на время мундиаля разместятся 6 команд, еще ожидают сборные Швеции и Польши.

р3

#Спорт#Новости
Подпишитесь