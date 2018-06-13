Движение на нескольких улицах перекроют в Таганроге

Ограничения будут действовать 17 июня с 06.00 мск до 14.00. Проезд закроют по улице Октябрьской от переулка Мечниковского до Смирновского, по переулку Красному от улицы Чехова до Фрунзе, переулку Спартаковскому от Октябрьской до Петровской, по Чехова от Антона Глушко до Украинского.