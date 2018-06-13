Движение на нескольких улицах перекроют в Таганроге

Posted 13 июня 2018, 06:40
Published 13 июня 2018, 06:40
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
Ограничения будут действовать 17 июня с 06.00 мск до 14.00. Проезд закроют по улице Октябрьской от переулка Мечниковского до Смирновского, по переулку Красному от улицы Чехова до Фрунзе, переулку Спартаковскому от Октябрьской до Петровской, по Чехова от Антона Глушко до Украинского.
Отмечается, что объехать перекрытые зоны можно будет по нескольким улицам, в том числе Фрунзе, Кузнечной, переулкам Мечниковскому, Гоголевскому. На это же время изменится движение автобусов №6, 7, 36.
Водителей призвали заранее выбирать маршруты с учетом перекрытий.
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