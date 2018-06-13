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Posted 13 июня 2018, 06:40

Published 13 июня 2018, 06:40

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Движение на нескольких улицах перекроют в Таганроге

13 июня 2018, 06:40
В Таганроге Ростовской области на день перекроют движение на нескольких улицах из-за мероприятий в рамках чемпионата мира по футболу, сообщает горадминистрация.

Ограничения будут действовать 17 июня с 06.00 мск до 14.00. Проезд закроют по улице Октябрьской от переулка Мечниковского до Смирновского, по переулку Красному от улицы Чехова до Фрунзе, переулку Спартаковскому от Октябрьской до Петровской, по Чехова от Антона Глушко до Украинского.

Отмечается, что объехать перекрытые зоны можно будет по нескольким улицам, в том числе Фрунзе, Кузнечной, переулкам Мечниковскому, Гоголевскому. На это же время изменится движение автобусов №6, 7, 36.

Водителей призвали заранее выбирать маршруты с учетом перекрытий.

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