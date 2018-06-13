rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Энергетики «Россетей» оперативно восстановили подачу электричества в Крыму

13 июня 2018, 21:36
Сотрудники группы «Россети» чуть более, чем за час, полностью восстановили подачу электричества в Крым по энергомосту. Руководил работами генеральный директор предприятия Павел Ливинский.

Председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский сообщил, что энергоснабжение полуострова было восстановлено за рекордно короткие сроки. Причины происшествия на ЗРУ 10кВ будут устанавливаться, как только к работам допустят персонал.

По сообщению пресс-службы «Россетей», подача электроэнергии на полуостров была остановлена по причине срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты на подстанции «Тамань». Два трансформатора перестали работать в 15:07 мск.

Работники «Россетей» оперативно отреагировали на происшествие и приступили к его устранению. Кроме этого, по распоряжению Ливинского, для ликвидации дефицита мощности были включены мобильные газотурбинные электростанции в Крыму.

По итогам работы профессионалов, две кабельно-воздушные линии Крымского энергомоста начали работать уже через 40 минут, а все четыре линии и два трансформатора полностью стали функционировать уже в 16:20 мск.

На данный момент электричество в Крым поставляется в полном объеме. По указанию главы «Россетей» на подстанцию «Тамань» выехал главный инженер компании Дмитрий Гвоздев. Он будет руководить специалистами во время установления причины происшествия.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00