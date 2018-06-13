Энергетики «Россетей» оперативно восстановили подачу электричества в Крыму

Председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский сообщил, что энергоснабжение полуострова было восстановлено за рекордно короткие сроки. Причины происшествия на ЗРУ 10кВ будут устанавливаться, как только к работам допустят персонал.
По сообщению пресс-службы «Россетей», подача электроэнергии на полуостров была остановлена по причине срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты на подстанции «Тамань». Два трансформатора перестали работать в 15:07 мск.
Работники «Россетей» оперативно отреагировали на происшествие и приступили к его устранению. Кроме этого, по распоряжению Ливинского, для ликвидации дефицита мощности были включены мобильные газотурбинные электростанции в Крыму.
По итогам работы профессионалов, две кабельно-воздушные линии Крымского энергомоста начали работать уже через 40 минут, а все четыре линии и два трансформатора полностью стали функционировать уже в 16:20 мск.
На данный момент электричество в Крым поставляется в полном объеме. По указанию главы «Россетей» на подстанцию «Тамань» выехал главный инженер компании Дмитрий Гвоздев. Он будет руководить специалистами во время установления причины происшествия.