Футбольный раздел к ЧМ-2018 появился в соцсети «ВКонтакте»

Posted 13 июня 2018, 14:34
Published 13 июня 2018, 14:34
Modified 24 декабря 2024, 18:21
Updated 24 декабря 2024, 18:21
"Пользователю достаточно включить спецвкладку, чтобы быть в курсе всех футбольных событий в режиме онлайн", - сказано в сообщении.
В ленте доступен блок с данными о результатах игр, составе команд и прочей полезной информацией.
Приложение доступно в полной и мобильной версиях сайта.
Для активации футбольной ленты необходимо перейти по адресу vk.com/feed/wc2018 и дождаться уведомления о запуске приложения.
р3