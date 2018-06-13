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Posted 13 июня 2018, 14:34

Published 13 июня 2018, 14:34

Modified 24 декабря 2024, 18:21

Updated 24 декабря 2024, 18:21

Футбольный раздел к ЧМ-2018 появился в соцсети «ВКонтакте»

13 июня 2018, 14:34
Новостная лента с основными событиями чемпионата мира по футболу появилась в среду в социальной сети «ВКонтакте», сведения предоставил пресс-центр компании.

"Пользователю достаточно включить спецвкладку, чтобы быть в курсе всех футбольных событий в режиме онлайн", - сказано в сообщении.

В ленте доступен блок с данными о результатах игр, составе команд и прочей полезной информацией.

Приложение доступно в полной и мобильной версиях сайта.

Для активации футбольной ленты необходимо перейти по адресу vk.com/feed/wc2018 и дождаться уведомления о запуске приложения.

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#Спорт#Новости
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