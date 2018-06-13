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Posted 13 июня 2018, 14:33

Published 13 июня 2018, 14:33

Modified 1 октября, 13:07

Updated 1 октября, 13:07

Хедлайнером Белой сцены на VK Fest в Петербурге станет певица Монеточка

13 июня 2018, 14:33
Певица Монеточка в числе других популярных артистов выступит на Белой сцене VK Fest в парке 300-летия Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Внимание пользователей соцсети Монеточка привлекла в 2016 году после публикации дебютного альбома "Психоделический клауд рэп". Позднее певица выпустила второй альбом "Раскрасска для взрослых", после чего ее сообщество было отмечено огнем "Прометея" — искусственного алгоритма, созданного для поиска и поддержки интересных авторов "ВКонтакте".

По словам директора по работе с партнерами "ВКонтакте" Константина Сидоркова, фестиваль является хорошей стартовой площадкой для многих артистов и художников. "Так, в этом году на площадках VK Fest выступят сразу несколько музыкантов, отмеченных огнем "Прометея", а хедлайнерами станут авторы самых прослушиваемых песен ВКонтакте — Баста, Loboda, Елена Темникова, Элджей и Feduk", - сообщил он.

Напомним, что четвертый VK Fest состоится 28 и 29 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

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#Общество#Новости
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