Хедлайнером Белой сцены на VK Fest в Петербурге станет певица Монеточка

По словам директора по работе с партнерами "ВКонтакте" Константина Сидоркова, фестиваль является хорошей стартовой площадкой для многих артистов и художников. "Так, в этом году на площадках VK Fest выступят сразу несколько музыкантов, отмеченных огнем "Прометея", а хедлайнерами станут авторы самых прослушиваемых песен ВКонтакте — Баста, Loboda, Елена Темникова, Элджей и Feduk", - сообщил он.