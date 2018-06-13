Курс интенсивной одиночной подготовки завершили новобранцы Юга России

В ходе занятий вчерашние призывники изучили теорию тактики и боевых действий, характеристики вооружения и основы уставов армии. Кроме того, сдали нормативы по РБХ-защите, огневой и строевой подготовке, изучили основы инженерного дела и оказания первой медпомощи.