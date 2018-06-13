Курс интенсивной одиночной подготовки завершили новобранцы Юга России

Posted 13 июня 2018, 13:31
Published 13 июня 2018, 13:31
Modified 24 декабря 2024, 18:24
Updated 24 декабря 2024, 18:24
"Всего курс продолжительностью один месяц прошли около девяти тысяч новобранцев", - сказано в публикации.
В ходе занятий вчерашние призывники изучили теорию тактики и боевых действий, характеристики вооружения и основы уставов армии. Кроме того, сдали нормативы по РБХ-защите, огневой и строевой подготовке, изучили основы инженерного дела и оказания первой медпомощи.
После завершения курса все новобранцы сдали контрольные зачеты.
Отмечается, что за время прохождения курса в округе провели порядка 200 занятий разной направленности.
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