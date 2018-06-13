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Posted 13 июня 2018, 13:31

Published 13 июня 2018, 13:31

Modified 24 декабря 2024, 18:24

Updated 24 декабря 2024, 18:24

Курс интенсивной одиночной подготовки завершили новобранцы Юга России

13 июня 2018, 13:31
Курс интенсивной одиночной подготовки завершили новобранцы весеннего призыва в Южном военном округе, сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Всего курс продолжительностью один месяц прошли около девяти тысяч новобранцев", - сказано в публикации.

В ходе занятий вчерашние призывники изучили теорию тактики и боевых действий, характеристики вооружения и основы уставов армии. Кроме того, сдали нормативы по РБХ-защите, огневой и строевой подготовке, изучили основы инженерного дела и оказания первой медпомощи.

После завершения курса все новобранцы сдали контрольные зачеты.

Отмечается, что за время прохождения курса в округе провели порядка 200 занятий разной направленности.

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