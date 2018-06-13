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Новоселье отметили в микрорайоне Красный Аксай в Ростове

13 июня 2018, 16:30
Новоселье отметили 545 семей Ростова-на-Дону, получивших квартиры в микрорайоне Красный Аксай, сообщила пресс-служба группы компаний «ЮгСтройИнвест».

"Ключи от новых квартир в торжественной обстановке вручили жильцам 13 и 14 литеров", - сказано в сообщении.

По случаю сдачи домов компания устроила грандиозный праздник с музыкой, аниматорами для детей и фотозоной. Всего в этот день владельцам передали 33 тысячи квадратных метров нового жилья.

Кроме того, на аллее "Сердце "Красного Аксая" была торжественно открыта площадка для воркаута, а также новый арт-объект "Дерево счастья".

В марте 2018 года в микрорайоне открыли детский сад на 160 мест. В следующем году "ЮСИ" планирует начать строительство второго детсада и принять участие в тендере на постройку школы на 1,1 тысячи мест.

В 2018 году, на который пришлось 15-летие "ЮгСтройИнвеста", компания сдаст свой трехмиллионный квадрат жилья, который расположен в шестом литере "Красного Аксая".

Группа компаний "ЮгСтройИнвест" входит в пятерку крупнейших застройщиков РФ, за последние годы ГК возвела храм, девять детсадов, две школы, музейный комплекс. Все спортивные площадки имеют антивандальное покрытие и современное оборудование. В скором будущем в микрорайонах, построенных "ЮСИ", могут появиться поликлиники.

В 2018 году ГК получила сразу несколько наград - "Сделано в России", "100 лучших товаров России", "Лидер года" и золотой знак "Лучший застройщик России".

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